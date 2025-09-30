Отримана ище єдна Чукияда

РУСКИ КЕРЕСТУР – На традицийней, штвартей Чукияди, у орґанизациї Асоцияциї „Чукиядаˮ, перше место освоєла екипа зоз Ирмова, зоз чуку хтора мала 1450 ґрами. Змаганє отримане внєдзелю, 28. септембра споза брану, у Руским Керестуре, домашнї було Здруженє спортских рибарох „Коляк”, а того року участвовали вкупно 44 екипи.

Попри першопласованей екипи зоз Ирмова, лєм кус менши улов, односно чуку хтора мала 1395 ґрами, влапела екипа „Маратонциˮ зоз Савиного Села, треце место припадло екипи под назву „Тапетария Маяˮ хтора влапела два риби, а хтори вєдно мали 1385 ґрами. Штварте место тиж додзелєне, з тей нагоди екипи „Сокоˮ зоз Червинки, хтори влапели три чуки, чежини вєдно 1230 ґрами, док екипа „Сивац 288ˮ, зоз чуку хтора мала 1015 ґрами виборела пияте место.

На змаганю участвовали и два екипи з Керестура, хтори з тей нагоди, нє мали улов.

Найлєпши екипи наградзени зоз одвитуюцим процентом од котизациї, хтора виношела 4.000 динари. Так, за освоєне 4. место награда була 7 одсто од вкупней котизациї, потим треце место достало 20 одсто, 2. место 30 одсто, а першопласована екипа достала 50 одсто. Попри пенєжних наградох, додзелєни и погари за перши три места.

Под час пейцгодзинового змаганя влапена 21 чука, а найменша мала 225 ґрами.

Шицки риби после мераня були врацени назад до беґелю.

После Руского Керестура, змаганє Чукияди у истей орґанизациї, будзе отримане у Сивцу.