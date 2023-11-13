Отримана ище єдна Дньовка

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Дискотеки „Амадеусˮ у Руским Керестуре, всоботу 11. новембра отримана 26. Мултимедиялна програма за младих „Дньовкаˮ, на хторей ше през осем точки представели млади векшином зоз Руского Керестура. Додзелєни и награди за розписани Фото-конкурс на тему „Дзираˮ.

Од литературних творох присутни могли послухац поезию Адрияни Фейди хтора пречитала два авторски писнї, два писнї з кнїжки „Швет без снаˮ авторки Кристини Афич пречитала Ивана Планчак, а зоз литературну точку наступел и Матей Шепински хтори пречитал писню и приповедку автора Ивана Медєша Шукса. Од истого автора приказани и кратки филм, док ше тиж прейґ видео-биму публики обрацел и Себастиян Няради.

Як солисти и у дуету, зоз гип-гоп танєчну точку, представели ше Кристиян Колошняї зоз Бачкей Тополї, хтори на тей манифестациї наступел другираз, и Стефан Суломар зоз Вербасу.

И того року отримана и вистава, як и преглашованє найлєпших фотоґрафийох за хторе орґазницаторе „Дньовкиˮ розписали Фото-конкурс на тему „Дзираˮ.

Так, за найлєпшу фотоґрафию, фахови жири у составе Биляна Роман и Иван Медєши, преглашел шлїдуюци фотоґрафиї – 1. место припадло Кристини Шепински, 2. место завжала фотоґрафия Сари Планчак, док 3. место освоєл Боян Чернош.

Гласац могла и публика, хтора ше на тот завод опредзелєла за фотоґрафию Яни Варґовей, хтора и водзела публику през цаловечаршу програму.

При концу „Дньовкиˮ, предсидатель Здруженя гражданох „Пакт Рутенорумˮ Желько Сопка у мено Пактовцох кратко виложел проблематику по питаню обставаня їх просторийох у дискотеки „Амадеусˮ. Сопка визначел же ше члени Пакту и надалєй буду намагац зачувац свойо просториї.