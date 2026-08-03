Отримана ище єдна Пена парти

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, внєдзелю 2. авґуста, опрез Огньогасного дому отримана тераз уж пията Пена парти.

Дзекуюци орґанизатором, численим спонзором и донатором зоз валалу, дзеци нє лєм зоз валалу алє и зоз сушедних местох могли уживац у пени и у малим базену хтори бул за нїх поставени.

У позитивней атмосфери, зоз добрим розположеньом и музику, наймладши валалчанє уживали у змистох хтори за нїх пририхтали керестурски огньогасци, а тиж ше могли почасциц и зоз варену сладку кукурицу, ґереґу, лакотками и соками, цо обезпечели спонзоре, а родичи за тот час стали у хладку, мерковали на свойо дзеци и зоз телефонами зазначовали радосни хвильки.

По словох орґанизаторох, тогорочна Пена парти була винїмково удатна з оглядом на вельке число дзецох, алє и спонзорох и донаторох, а упечатки дзецох и родичох цалком ясно могло видзиц по ошмихох на їх тварох.