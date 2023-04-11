ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай”, штварток 6. априла, з початком на 18 годзин отримана ище єдна трибина за родичох зоз назву „Виволаня родительства у 21. вику”.

Трибину водзела Александра Виславски, вихователька у заградки „Дюрдєвак” Предшколскей установи „Дзецинство” и медзинародно сертификовани Монтесори педаґоґ за дзеци возросту од три по дванац роки.

Виволаня родительства ше през историю меняли, а зоз приходом нових технолоґийох и дружтвених пременкох, родительство у 21. вику представя свойофайтове виволанє. На трибини о тей теми бешедовало ше о вецей ключних аспектох – диґиталней технолоґиї, роботи и фамелиї и дружтвених прицискох.