Отримана ище єдна успишна лєтна журка

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 10. авґуста, орґанизовали свою познату лєтню журку „Aloha summer”.

Длужей як мешац тирвало пририхтованє и обдумованє того вечара. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, а и збуваня зоз иншакима темами. Орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта-пията ґенерация хтора ше опробовала у обдумованю подобних подїйох за лєтну розвагу младих у Дюрдьове.

Просториї у Дружтве були прикрашени зоз рижнима цифрованима деталями, хтори млади направели на креативних роботньох, и з надом.

Госци на уходзе достали дарунок нєсподзиваня як памятку на тоту журку, а то бул ланцущох виплецени зоз квеца. На журки за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Цвиске.