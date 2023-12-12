Отримана явна годзина руского язика

САВИНЕ СЕЛО – У рамикох програми 33. Днї Миколи М. Кочиша у Основней школи „Бранко Радичевич” отримана явна годзина зоз руского язика.

У голу Школи директор Рахман Тиґань привитал присутних, а школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет зоз наставнїцу Леону Олеар читали стихи Миколи М. Кочиша и танцовали руски танци.

Зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу др Юлиян Рамач и Ирина Папуґа подаровали до школскей библиотеки вецей виданя Дружтва и подзековали директорови и школскому колективу на велькей потримовки у орґанизованю виборней настави по руски.

У тей Школи ше по руски уча 22 школяре у двох воспитних групох од 1. по 4. и од 5. по 8. класу. После програми школяре илустровали стихи Миколи М. Кочиша и на концу годзини шицким подаровани руски кнїжки.