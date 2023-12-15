Отримана явна годзина зоз руского язика и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У рамикох програми 33. Днї Миколи М. Кочиша у Основней школи „Йован Йованович Змай”, вчера, 14. децембра отримана явна годзина зоз руского язика.

Школяре зоз руских оддзелєньох, як и школяре хтори руски язик уча як виборни предмет рецитовали стихи Миколи М. Кочиша, здогадли ше його живота, шпивали шпиванки компоновани на його стихи и виведли єден скеч. Школярох пририхтали учителька Єлена Кухар, наставнїца руского язика Мария Самарджич и наставнїца музичней култури Татяна Барна.

Зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа и Владимир Папуґа подаровали школяром, учительки Кухаровей, наставнїци Самарджичовей и до школскей библиотеки вецей виданя Дружтва.