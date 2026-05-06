Отримана конститутивна схадзка СО Кула

КУЛА – По локалних виберанкох, хтори отримани 29. марца, вовторок 5. априла отримана конститутивна схадзка Скупштини општини (СО) Кула на хторей ше, медзи иншим, виберало предсидателя СО Кула, його заменїка и секретара. На схадзки були присутни шицки 37 одборнїки, 19 зоз лїстини „Александар Вучич – Кула, наша фамелия” и 18 зоз лїстини „Глас младих општини Кула”.

Пред тим як вибрани орґани управяня СО, зоз схадзку предшедал найстарши одборнїк Кароль Валка зоз Кули а помоцнїк му була наймладша одборнїца Ана-Мария Малацко зоз Руского Керестура. По потвердзованю мандатох, шицки одборнїки пришагали, а потим ше прешло на другу точку цо бул вибор предсидателя СО Кула.

За тоту функцию бул лєм єден предлог, а то потерашнї предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич. Гласало ше тайнє, а резултат бул 18 за и 19 процив. По дїловнїку, за єдного кандидата мож гласац два раз, та ше гласанє повторело пре, як наведзене, препущенє и гришку єдного одборнїка з боку векшини, медзитим одборнїки опозициї приявели потупенє дїловнїка и нє дошлєбодзовали же би ше гласанє предлужело, понеже одборнїки векшини нє гласали за параваном, алє на столє опрез комисиї. Ту настала звада медзи одборнїками, шицки поставали зоз своїх местох и кажде на свой способ толковал значенє „тайного гласаня”. Преглашена павза, а у єдней хвильки на схадзку поволане обезпеченє и интервентна єдинка полициї. По длугшей павзи, очиглядно зоз догварку, обезпеченє и полиция вишли зоз сали, а гласанє предлужене так же шицки одборнїки гласали за параваном.

У другим кругу, зоз 19 гласами за и 18 процив, за предсидателя Скупштини општини Кула и урядово вибрани Велибор Милоїчич, дипломовани економиста зоз Сивцу, зоз лїстини „Александар Вучич – Кула, наша фамелия”.

За помоцнїка предсидателя СО Кула тиж бул лєм єден предлог, та зоз 19 гласами за и 18 процив вибрана Миляна Рабренович, матурантка ґимназиї зоз Крущичу, зоз лїстини „Александар Вучич – Кула, наша фамелия”. За секретара, на предлог предсидателя СО Кула, зоз векшину гласох, 19 за наспрам 18 процив, вибрани дипломовани правнїк Милорад Вуксан зоз Кули.

На схадзки формовани и два одборнїцки ґрупи. На чолє одборнїцкей ґрупи „Александар Вучич – Кула, наша фамелия” находзи ше Миляна Павков, фахови економиста зоз Кули, а заменїк єй Михайло Пашо, технїчар друкованя зоз Руского Керестура. Предсидатель одборнїцкей ґрупи „Глас младих општини Кула” Александар Настич, професор сербскей литератури зоз Кули, а заменїк му Неманя Перуничич, поднїматель зоз Сивцу.

И пред тим як цо почала, та и потим як ше закончела схадзка СО, опрез будинку Општини було присутне вельке число людзох, симпатизерох обидвох бокох, як и полициї хтора була поставена так же би єдни ґу другим нє могли присц. Окрем частих доруцованьох и кричаня, инциденти нє було.