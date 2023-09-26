Отримана ХІІІ културна манифестация „Кед голубица лєцела“ (фото)

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – Од 22. по 23. септембер отримана ХІІІ културна манифестация „Кед голубица лєцела“ у Винковцох, Старих Янковцох и у Петровцох.

Пияток вечар, 22. септембра у Доме култури у Петровцох почал Медзинародни филмски вечар. На початку програми, означена рочнїца 220. роки од народзеня руского просвитителя Александра Духновича зоз читаньом його писнї Живот Русина, по руски читал Иван Лїкар, по русински Андрея Подавка и по горватски Матей Бурчак, а Наталия Гнатко пречитала його биоґрафию.

Перше бул проєктовани документарни филм Полонини режисерки Доминики Новотней зоз Републики Словацкей, а потим филм Искра режисера Тибора Дюрдєва зоз Заґребу. З оглядом же режисерка Новотна нє могла присц пущени кратки видео у котрим вона патрачом потолковала як пришло до знїманя такого филма. Потим на сцену вишол млади режисер Тибор Дюрдєв и бешедовал о своїм филму Искра. Друженє предлужене на вечери зоз музику.

Всоботу, 23. септембра у Старих Янковцох делеґациї Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох отримали схадзку. Источашнє у Винковцох орґанизоване туристичне розпатранє городу зоз фахову особу.

Централна културна програма „Кед голубица лєцела“ почала пополадню у Доме култури, а перши ше публики представели наймладши члени Дружтва „Руснак“. Предсидатель Дружтва Мийо Шайтош, пречитал кратки реферат о двацец рочнїци його иснованя. Присутних привитали и предсидатель Совиту за национални меншини Републики Горватскей Тибор Варґа и предсидатель Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох Штефан Лявинец.

Петровчаньом ше ище представели руски оддзелєня ОШ Aнтунa Бaуeрa Вуковар и ПШ Петровци, русински ФС „Голубoк“ Перeґу Mape зоз Румуниї, КД Русинох Осиєк, КУД „Осиф Костелник“ Вуковар, КУД „Яким Гарди“ Петровци, КУД „Чаковци“ Чаковци, Мадярски КУД зоз Винковцох, КУД „Людeвит Штур“ Илoк и старша ґрупа Дружтва „Руснак“.

Орґанизатор манифестациї Дружтво Руснацох у Републики Горватскей „Руснак“, а соорґанизаторе MO Петровци, Општинa Стари Янковци, ДОД Петровци, ФК „Петровци“, ШФ „Koрнeр“ и „Горватскa женa“ Стари Янковци. Манифестация орґанизована под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а з финансийну потримовку Општини Боґдановци и Стари Янковци и Ради рускей националней меншини городу Вуковару.