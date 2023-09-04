Отримана Културна манифестация „Миклошевци 2023”

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Дводньова Културна манифестация „Миклошевци 2023”, 38. по шоре, отримана 1. и 2. септембра у Миклошевцох, у Републики Горватскей.

Манифестация почала пияток, 1. септембра у новим будинку Дома култури зоз виставу подобових малюнкох Сонї Папуґовей, а потим отримана цаловечарша музично-литературна програма.

Соня Папуґа виложела даскельо дзешатки малюнки виробени у технїки енкаустики з хтору ше занїма остатнї 10 роки, а нащивительом и у пракси демонстровала тоту технїку.

Потим, у музично-литературней програми хтору водзела подпредсидателька КУД „Яким Ґовля”, Леся Мудри през шпиванку, музику и гумористични скечи дочарани почежкосци, алє и красота живота у малим валалє. Попри членох домашнього КУД „Яким Ґовля”, у програми як значна потримовка участвовали и сушедово – члени КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох, а публика хтора по остатнє место виполнєла салу Дома култури подєднак уживала у каждей точки.

Литературну димензию вечара дали Агнетка Костелник Балатинац хтора читала виривки зоз своєй новей кнїжки „ Шлїдом…”, як и поета и маляр Владимир Провчи, а свойо стихи читали и Соня и Мария Папуґа.

На концу, соборски заступнїк Велько Кайтази хтори у горватским Парламенту заступа и руску националну заєднїцу подзековал орґанизатором на поволанки и пожадал же би Руснаци ище длуго так успишно чували свою богату традицию, шпиванку и фолклор. Потим шлїдзело друженє за шицких учашнїкох и нащивительох

Манифестацию „Миклошевци 2023”, орґанизовал домашнї КУД „Яким Ґовля”, под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а сопокровительством Општини Томповци и Союзу Русинох Републики Горватскей.