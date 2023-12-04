Отримана манифестация „Дравски габи”

ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 2. децембра у Просвитно-културним центру Мадярох Републики Горватскей (РГ) отримане 19. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох РГ „Дравски габи”.

Хор домашнього КУД Руснацох Осиєк на початку програми одшпивал шпиванку „Мой Осиєк” у провадзеню Оґнєна Здравковича на клавиру и Матея Бурчака на тамбурки. Потим госцох привитал предсидатель КУД Руснацох Осиєк Мирко Рибич, предсидателька Союзу Русинох РГ Дубравка Рашлянин и член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, котри отворел манифестацию.

У програми участвовали попри домашнього КУД Руснацох Осиєк, „Руснак” Дружтво Руснацох у РГ Петровци, КД Русинох Винковци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци, КУД „Яким Гарди” Петровци и Члени Матици Словацкей зоз Осиєку. Шицки учашнїки ше публики представели з двома шпиванками.

КУД Руснацох Осиєк основане 14. априла 1983. року, а того року преславя 40 роки свойого иснованя и активней роботи у пестованю и чуваню Рускей култури и традициї през рижни секциї як цо то и манифестация „Дравски габи”, Мемориял Владимир Тимко – Видзене з камеру, Ружа за Лелу, Подобово колониї, фолклор, хор, оркестер, етно секция як и промоциї кнїжкох.

Перши „Дравски габи” отримани 4. децембра 2005. року и отримує ше их вше першей соботи у децембру як дарунок Руснацох городу Осиєку за його Дзень. Орґанизатор манифестациї бул КУД Руснацох Осиєк зоз финансийну потримовку Совита за национални меншини РГ.

Програму водзели Тихана Здравкоцич и Дубравка Рашлянин, а конферансу написала Агнетка Балатинац. После програми друженє предлужене на заєднїцкей вечери у веселим розположеню.