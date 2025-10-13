Отримана манифестация „Михалово стретнуца валалох” (фото)

БИКИЧ – Манифестация „Михалово стретнуца валалох”, хтора ше пияти раз отримує у општини Шид всоботу, 11. октобра, отримана у Месней заєднїци Бикич.

З тей нагоди були отворени етно штанди здруженя женох з општини Шид хтори нащивели предсидатель Општини Шид Зоран Семенович, предсидатель Скупштини општини Шид Дьордє Томич зоз сотруднїками, предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета и други, а предсидатель Семенович урядово и отворел манифестацию.

У уметнїцкей програми наступели домашнї члени КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу и то дзецинска фолклорна секция, уметнїцка руководителька Любов Зейкан Бобаль, а на гармоники их провадзел Мирослав Майхер.

Госци зоз Републики Словацкей, КУД „Барвинок” зоз Камюнки, зоз шпиванку, танцом и обичаями указали творчосц Руснацох у тей часци Словацкей, а уметнїцки руководитель програми бул Мартин Караш.

Публики ше представели и СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду зоз танцами зоз Бруснику и зоз Банату. Уметнїцки руководитель бул Бранислав Николич, а руководитель оркестра Дарко Ґалоня.

Наступели и наймладши, дзеци зоз Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ зоз Бикичу, а за танєц и шпиванку их порихтала вихователька Ясминка Лалич.

После уметнїцкей часци програми отримани призабути бависка за дзеци, як цо лупанє чутки кукурици, будованє чардака зоз чуткох, преношенє яблука у ложки и скаканє у меху.

Манифестация отримана под покровительством Министерства за старосц о валалє, Општини Шид, Туристичней орґанизациї општини Шид и Културно-образовного центра.