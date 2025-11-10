Отримана манифестация Обичаї нашого народу

РАЄВО СЕЛО (ГОРВАТСКА) – Внєдзелю, 9. новембра у Доме култури отримана 9. Културна манифестация Руснацох Обичаї нашого народу.

Смотра музичней творчосци Руснацох Републики Горватскей (РГ) отримана пополадню, а потим предсидатель домашнього КД Руснацох Цвелфериї Раєво Село Звонко Грубеня привитал присутних и отворел 9. Културну манифестацию Руснацох Обичаї нашого народу.

У програми участвовали ансамбли Союзу Русинох РГ и госци: КД Руснацох Цвелфериї Раєво Село, КУД Руснацох Осиєк, КД Русинох Винковци, КУД Яким Ґовля Миклошевци, КУД Яким Гарди Петровци и КУД Осиф Костелник Вуковар, ЖВҐ Арсновиа Раєво Село и КУД Сава Раєво Село. По законченю програми орґанизована вечера за учашнїкох и госцох програми зоз живу музику.

Орґанизатор 9. Културней манифестациї Руснацох Обичаї нашого народу, Союз Русинох РГ и КД Руснацох Цвелфериї Раєво Село, а под покровительством Совиту за национални меншини РГ и сопокровительством Општини Дреновци и Союзу Русинох РГ.