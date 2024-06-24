Отримана манифестация „Пришли нам Русадля“ (фото)

БИКИЧ – З нагоди швета Сошествиє Святого Духа познатше у народзе як Русадля, вчера, 23. юния отримана традицийна културна манифестация „Пришли нам Русадля“ у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“.

Манифестация почала зоз отвераньом етно штандох опрез будинка основней школи хтори порихтали жени зоз вецей здруженьох женох зоз шидскей општини.

Потим у сали Дома култури отримани шветочни концерт хтори отворели домашнї, Шпивацка ґрупа „Бикичанки“ зоз шпиванку „Русадля, Русадля“, а присутних привитали предсидатель бикичского дружтва Деян Бобаль як и предсидатель Националноґо совиту Руснацох Йоаким Рац.

У програми наступели наймладши танєчнїки КПД „Иван Котляревски“, Шпивацка ґрупа зоз венчиком руских народних шпиванкох и школяре хтори уча руски язик як виборни предмет Лука Цирба и Стефан Ркман.

Програму збогацели и танєчнїки КУД „Филип Вишнїч“ з Вишнїчева, вони виводзели танци зоз Сербиї и Горватскей и КУД „Шид“ зоз танцами зоз Сриму.

Дружтво Руснацох Сримска Митровица представял ґлумец Владимир Балащак зоз виривком монодрами о Сримици Лели.

На концу програми предсидателька Здруженя женох „Бикичанки“ Невенка Бобаль придала подзекованя и погари з нагоди 15-рокчнїци здруженя заслужним членом локалней самоуправи Шид, Националному совиту Руснацох и Здруежньом женох з хторима бикичанки сотрудзую.

Манифестация закончена зоз шпиванку и танцом коло майового древка хторе потим зрубане, а друженє предлужене на коктелу.

Манифестацию провадзели предсидатель НС Руснацох Йоаким Рац, директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош, предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович, членїца НСР Наташа Еделински Миколка, парох о. Владимир Еделински Миколка и други.