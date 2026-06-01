Отримана манифестация „Пришли нам Русадля”

БИКИЧ – На швето Сошествиє Святого Духа, познатше як Русадля, отримує ше традицийна културна манифестация „Пришли нам Русадля” з нагоди зрубованя „майового древа”.
И з тей нагоди були орґанизовани етно штанди на хторих участвовали здруженя женох зоз Шиду, Вашици, Беркасова и Руми, а штанд мал и продукователь вина Майхер зоз Соту.
На концерту у Доме култури наступели домашнї члени КПД „Иван Котляревски” и то старша шпивацка ґрупа и младша танєчна ґрупа хтори порихтала Любов Зейкан Бобаль, а музично их провадзел Мирослав Майхер.
Присутних привитал и предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, а у програми наступели и сербске КУД „Филип Вишнїч” зоз Вишнїчева, Горватске КУД „Шид” и СКУД „Милан Растислав Штефанїк” зоз Бинґули, а як вокална солистка наступела Ана Тесла зоз рускима народнима шпиванками.
После концерту учашнїки ше позберали коло „майового древа” дзе танцовали и шпивали, а вец леґинє зоз шекеру помали зрубовали и звалєли древко, друженє було предлужене на коктелу.