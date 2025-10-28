ОСИЄК (ГОРВАТСКА) – У орґанизациї КУД Руснацох Осиєк, а з финансийну потримовку Совиту за национални меншини Републики Горватскей, всоботу, 25. октобра, у шветочней сали Обер Ланч Бару (Ober Lunch Bar) у Осиєку, отримана 4. манифестация Ружа за Лелу.

Здогадуюци ше Лели Дїтко, чийо мено ноши тота манифестация, приказани слики з єй живота, з културней и политичней дїялносци, а вязани за руску заєднїцу и КУД Руснацох Осиєк. Попри видео слайдох, Дубравка Рашлянин пречитала и кратки биоґрафски податки Лели Дїтко.

Потим, креативни секциї КУД Яким Ґовля з Миклошевцох, КУД Осиф Костелник з Вуковару и КУД Руснацох Осиєк, вирабяли ружички, кажде на свой креативни способ. Познєйше з тих ружичкох формовани венєц опрез Леловей слики, як припознанє єй нєсебичней роботи у рускей заєднїци.

Под час вирабяня ружичкох, шпивало ше руски шпиванки зоз провадзеньом тамбурашох зоз КУД Осиф Костелник и КУД Руснацох Осиєк. На тот способ ше ожило здогадованє на дакедишнї прадки, барз популарну жимску забаву у прешлим вику.

Окремна радосц була же члени КУД Яким Ґовля приведли и дзеци хтори барз спретно вирабяли свилени и паперово ружички. За тот їх труд, КУД Руснацох Осиєк наградзело их з окремним дарунком за ище векшу креативносц.

Друженє ше предлужело и коло смачней вечери, бо присутних, хтори почали з роботню пополадню, уж залапела ноц, а добре розположенє указало же отримованє креативних роботньох на хторих ше зашпива руски шпиванки и бешедує по руски, дава додатну вредносц очуваню идентитету и културного скарбу рускей заєднїци.