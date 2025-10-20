Отримана манифестация „Срим клоб коб фест“

ШИД – Традицийна манифестация „Срим клоб коб фест“ хтору орґанизує Здруженє гражданох „Сримска забивачка и колбасияда“ отримана всоботу, 18. октобра, у Словацким парку.

Манифестацию урядово отворел министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Драґан Ґламочич визначуюци значенє и потримову єдней такей манифестациї хтора промовує продукцию и преробок меса, овоци, млєка, виробок ремеселнїцких продуктох и розвива ґастро-туризем.

Министер потим зоз представнїками локалней самоуправи нащивел штанди здруженя женох з општини Шид, алє и штанди продуковательох нє лєм зоз шидскей општини, алє и зоз других местох.

На манифестациї участвовали госци зоз 10 державох реґиона, а отримане змаганє у швидким обробку швинї дзе победзела екипа „Ґрмечка колбаса“ зоз Босни и Герцеґовини.

З тей нагоди на окремних штандох правело ше швижи колбаси, а отримане и змаганє у швидким єдзеню колбаси.

На бини у парку наступали н танєчни ансамбли, а вечар бул у знаку оркестра Александра Дуїна.

У рамикох манифестациї пияток у Словацким доме отримани преподаваня фаховцох на тему як випродуковац домашню автохтону брендирану колбасу.