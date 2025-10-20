МанифестациїРутенпресТексти

Отримана манифестация „Срим клоб коб фест“

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 20 Опатрене

ШИД – Традицийна манифестация „Срим клоб коб фест“ хтору орґанизує Здруженє гражданох „Сримска забивачка и колбасияда“ отримана всоботу, 18. октобра, у Словацким парку.

Манифестацию урядово отворел министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Драґан Ґламочич визначуюци значенє и потримову єдней такей манифестациї хтора промовує продукцию и преробок меса, овоци, млєка, виробок ремеселнїцких продуктох и розвива ґастро-туризем.

Министер потим зоз представнїками локалней самоуправи нащивел штанди здруженя женох з општини Шид, алє и штанди продуковательох нє лєм зоз шидскей општини, алє и зоз других местох.

На манифестациї участвовали госци зоз 10 державох реґиона, а отримане змаганє у швидким обробку швинї дзе победзела екипа „Ґрмечка колбаса“ зоз Босни и Герцеґовини.

З тей нагоди на окремних штандох правело ше швижи колбаси, а отримане и змаганє у швидким єдзеню колбаси.

На бини у парку наступали н танєчни ансамбли, а вечар бул у знаку оркестра Александра Дуїна.

У рамикох манифестациї пияток у Словацким доме отримани преподаваня фаховцох на тему як випродуковац домашню автохтону брендирану колбасу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

НВУ „Руске слово“ представело свой етични кодекс медийом...

Отримана „Ораховска єшень”

Бул концерт „Вочи святому Лукови“

Зоз стихами ше здогадли на Осифа Костелника

„Забранєно пушенєˮ оправдало шицки обчекованя