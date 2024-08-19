Отримана манифестация „Винарска ноц“ (фото)

ШИД – У рамикох „Културного лєта“, вчера, 18. авґуста на главней Карадьордьовей улїци отримана традицийна манифестация пошвецена вину „Винарска ноц“.

На штандох числени винариї и продукователє вина зоз општини Шид, Сриму алє и ширше та и Републики Горватскей, виложели свойо вина, тиж було и штанди з месовима продуктами и сирами. Медзи викладачами були и винария „Сокол“ з Бикичу и винария „Сокол“ зоз Ердевику.

Под час манифестациї, нащивительох забавял тамбурови оркестер „Ґоспода музичари“, а потим и шпивач Педя Йованович.

„Културне лєто“ ше закончує нєшка, 19. авґуста на бини на Площи култури дзе будзе шпивац Аца Лукас, а концерт почнє на 21. годзин.