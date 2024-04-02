Отримана Медзинародна наукова конференция у Ужгородзе

УЖГОРОД (УКРАЇНА) – У Закарпатским институту за последипломне педаґоґийне образованє, 28-29. марца, отримана Друга медзинародна науково-практична конференция „Подоба у културно-образовним просторе: Авґустин Волошин (1874–1945)”, пошвeцена 150-рочнїци од народзеня предсидателя Карпатскей України, єдного з найвизначнєйших културних и политичних дїячох Закарпатя и України першей половки 20. столїтия.

У конференциї участвовали вецей як 30 науковци з рижних часцох України и иножемства – Мадярскей, Словацкей, Ческей, Швайцарскей, Молдавиї и Сербиї.

З нашей жеми реферат послал Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц”, чия тема була „Рецепция Карпатскей України у виданьох Руснацох Югославиї 1938–1939. року”.

Робота конференциї була у мишаним формату: у сали були присутни викладаче и студенти, тиж и науковци з рижних часцох України, а тоти цо нє мали можлївосц припутовац – придружели ше он-лайн.

Як предвидзене, после отриманей конференциї роботи шицких учаснїкох буду обявени у окремним науковим зборнїку, чий видаватель Закарпатски институт за последипломне педаґоґийне образованє з Ужгороду.