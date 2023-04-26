Отримана Медзинародна наукова конференция у Ужгородзе

УЖГОРОД (УКРАЇНА) – На Филолоґийним факултету Ужгородского националного универзитету, 20-21. априла, отримана Медзинародна наукова конференция „Тенденциї розвитку українскей литератури у общеевропским контексту”. Конференция була пошвецена 90-рочнїци од народзеня Олекси Мишанича, визначного українского науковца, члена-кореспондента НАН України, лауреата Националней награди „Т. Г. Шевченко” котри народзени на Закарпатю.

Орґанизатор конференциї була Катедра українскей литератури Ужгородского националного универзитету вєдно з Институтом литератури „Т. Г. Шевченко” НАН України и Катедру українского язика и култури Нїредьгазского универзитету (Мадярска).

У конференциї участвовали вецей як 70 науковци з рижних часцох України – з Бердянска, Виници, Житомира, Запорожя, Ивано-Франковска, Києва, Львова, Мелитополя, Кривого Рогу, Острога, Полтави, Ривного, Харкова, Херсона, Чернївцох, Ужгорода, а тиж и з Мадярскей, Польскей и Сербиї.

З нашей жеми з рефератом участвовал Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц”, чия тема була „Олекса Мишанич и Руснаци Югославиї/Сербиї”.

Робота конференциї була у мишаним формату: у сали були присутни викладаче и студенти Филолоґийного факултету, тиж и науковци з рижних часцох України, а тоти цо нє мали можлївосц припутовац – придружели ше он-лайн.

Як предвидзене, после отриманей конференциї роботи шицких учаснїкох буду обявени у окремним науковим зборнїку чий видаватель Ужгородски национални универзитет.