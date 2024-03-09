Отримана наукова конференция у Румуниї

ПЕРЕҐУ МАРЕ (РУМУНИЯ) – У месце Переґу Маре у Румуниї, прешлого викенду 1. марца отримана наукова конференция „История и русински язик у сучасним дружтве”, на хторей викладанє мал и проф. др Михайло Фейса на тему „Конфесионални школи у Бачкей”.

Наукову конференцию орґанизовал Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ) у рамикох Дня Русинох Румуниї, тє. нєпоштредно його Одбор за науку чий предсидатель др Михайло Фейса. Викладали ище седем авторе, а їх роботи ше планує обявиц и у окремним зборнїку.

У рамикох тродньовей програми, попри Науковей конференциї отримане и зашеданє Шветовей Ради ШК РРЛ, дзе тиж член и др Фейса, а треци дзень була и културна програма зоз хтору означени Дзень Русинох Румуниї, як и благодарна Литурґия у грекокатолїцкей церкви у тим месце.

У делеґациї Рускей матки зоз Сербиї попри др Фейси були и предсидатель Месного одбору Матки у Руским Керестуре Славко Пап, а спред Городского одбору з Нового Саду Миломир Шайтош.

У програми за Дзень Русинох Румуниї, участвовал и Иван Лїкар котри бул як член делеґациї Дружтва Русинох Горватскей „Руснак”.