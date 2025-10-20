КултураРутенпресТексти

Отримана „Ораховска єшень”

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 15 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Пияте  стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” отримане 17. октобра, а орґанизовало го КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова.

На програми наступели члени КУД Жатва зоз Коцура, их тамбурови оркестер и  дзивоцка шпивацка ґрупа, Тамбурови оркестер Медикус зоз Чантавиру, Драмско-литературне здруженє Ґраца Янош зоз женску шпивацку ґрупу зоз Нового Орахова, КУД Иван Сенюк зоз Кули, КУД Ади Ерне зоз Торньошу и домашнє КУД Петро Кузмяк. 

На концерту бул предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета. 

Присутних привитала предсидателька дружтва Татяна Дудаш и подзековала длугорочному членови дружтва Ярославови Провчийови хтори жиє у Канади же подаровал два тамбури КУД Петро Кузмяк. Конферансу водзела Миряна Бицок. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

НВУ „Руске слово“ представело свой етични кодекс медийом...

Бул концерт „Вочи святому Лукови“

Зоз стихами ше здогадли на Осифа Костелника

„Забранєно пушенєˮ оправдало шицки обчекованя

На штварток промоция кнїжки Славомира Шанти