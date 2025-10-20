Отримана „Ораховска єшень”

НОВЕ ОРАХОВО – Пияте стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” отримане 17. октобра, а орґанизовало го КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова.

На програми наступели члени КУД Жатва зоз Коцура, их тамбурови оркестер и дзивоцка шпивацка ґрупа, Тамбурови оркестер Медикус зоз Чантавиру, Драмско-литературне здруженє Ґраца Янош зоз женску шпивацку ґрупу зоз Нового Орахова, КУД Иван Сенюк зоз Кули, КУД Ади Ерне зоз Торньошу и домашнє КУД Петро Кузмяк.

На концерту бул предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета.

Присутних привитала предсидателька дружтва Татяна Дудаш и подзековала длугорочному членови дружтва Ярославови Провчийови хтори жиє у Канади же подаровал два тамбури КУД Петро Кузмяк. Конферансу водзела Миряна Бицок.