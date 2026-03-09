Отримана осмомарцовска роботня

ДЮРДЬОВ – У орґанизациї младих зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” всоботу, 7. марца отримана традицийна креативна роботня за младших членох, а на тему Медзинародни дзень женох.

Роботню водзели млади з Дружтва котри учашнїком на роботнї, зависно од возросту указали цо шицко можу направиц и подаровац своїм мацером, з материялу котри им принєсли.

Креативна роботня реализована дзекуюци потримовки Управого одбору Дружтва.

Млади планую отримац ище єдну традицийну роботню з нагоди Медзинародного дня женох. На тей роботнї буду правиц колачи хтори понукню госцом и учашнїком после Осмомарцовского концерту. Роботня найвироятнєше будзе дзень пред Осмомарцовским концертом котри будзе на нєдзелю, 14. марца на 17 годзин.