Отримана перша Чукияда у рамикох Асоцияциї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Домашнє Здруженє спортских рибарох „Коляк”, внєдзелю 18. септембра по першираз було домашнє Чукияди котра ше орґанизує у рамикох Асоцияциї Чукияди, а з нїм и отворена тогорочна сезона чукиядох.

На нєдзельовей Чукияди участвовали аж 77 екипи, кажда могла мац двох членох и лапац на штирох циґоньох. Гоч першобутно були приявени вельо вецей екипи, пре обаванє од нєстабилней хвилї, велї одустали дзень пред тим.

Перше место завжала екипа Браца Крис зоз Кули котри влапели чуку 1280 ґ, другопласована екипа Амур зоз Селенчи зоз уловом од 675 ґ, а треце место припадло екипи Пачир зоз Пачиру за чуку чежини 625 ґ. Наградзени су зоз погарами и пенєжнима наградами, за перше место 72.000 динари, за друге 52.000, а трецопласована екипа достала 23.000 динари.

Зоз Руского Керестура участвовали три екипи – АКИ котри у влапели чуку 415 ґрами, потим ше змагали и екипа Галушканци и Млади рибаре.

Под час пейцгодзинового змаганя влапени лєм седем чуки, найменша мала скромни 305 ґрами. По пропозицийох, домашнї обезпечели дзевец судийох, медзи котрима главни бул Мирко Фекете, шицки риби после мераня и судийового призначованя були врацени назад до беґелю. Єден поен ношел ґрам чежини риби. Живи рибки котри хасновани як мамки приношели сами змагателє и шицки плацели котизацию у висини од 3.000 динари.

Керестурци першираз домашнї у змаганю лапаню чуки котре ше отримало у рамикох Асоцияциї, конкретно то значи же и наш валал на розпорядку медзи дзешец чукиядами котри плановани тей єшенї.

Спред домашнїх надпоминаю же традицийна керестурска чукияда котра ше отримує з нагоди ошлєбодзеня валалу од фашизму, будзе отримана концом октобра як и скорейши роки.

(Опатрене 111 раз, нєшка 1)