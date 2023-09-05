ТУРИЯ – У прекрасним амбиєнту салаша ,,Салаш на три води” у Туриї прешлого викенду отримана перша Подобова колония ,,Марио арт”. Снователька тей колониї Мария Тртич зоз Дюрдьова, а єй орґанизатор бул наш визначни подобови уметнїк Владимир Дороґхази Дорка.

На тогорочней колониї участвовали єденац академски маляре зоз Нового Саду и Земуну. Вони достали по два платна и основни фарби, стил им бул шлєбодни и кажде могол вибрац тему и зоз яку технїку намалює свой малюнок.

Спонзор Подобовей колониї ,,Марио арт” бул Никола Тртич. Шицки учашнїки на колониї мали обезпечене змесценє и костиранє, а орґанизаторе визначели же перша колония у Туриї прешла барз добре. Уж почали правиц плани за шлїдуюци рок и буду ше намагац же би колония нарок мала медзинародни характер.