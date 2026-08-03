Отримана перша Подобова колония у новосадскей церкви

НОВИ САД – Подобова колония Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла отримана 1. и 2. авґуста у церковней порти.

Сход уметнїкох бул всоботу на 8 годзин у Доме святого Миколая, дзе их привитал новосадски парох о. Дарко Рац.

На першу подобову колонию, хтора орґанизована у Конкатедрали святих апостолох Петра и Павла одволали ше 12 уметнїки. Тема подобових роботох була шлєбодна, а робело ше у вецей технїкох: олєй на платну, акрил, акварел, енкаустика, мальованє на фляшкох, мозаїк зоз школькох, калиґрафия…

Отримованє першей подобовей колониї спонзоровали и потримали Завод за културу войводянских Руснацох, Подприємство Промил Д.О.О власнїк Мирослав Загорянски, Мелания и Мирослав Турински и Владимир Салонски. Орґанизаторе були Мария Канюх и о. Дарко Рац, а у орґанизациї и пририхтованю помогли члени Церковного одбору, алє и жени активни на парохиї вєдно зоз панїматку Марусю Рац.