КултураРутенпресТексти

Отримана перша проба наймладшей фолклорней ґрупи

автор С. Саламун
автор С. Саламун 17 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” у Дюрдьове, вчера, стреду 29. октобра, отримана перша проба наймладшей фолклорней ґрупи.

У ґрупи єст двацецеро дзеци, седем хлапцi и тринац дзивчата, од три до пейц роки.

Проби буду водзиц уметнїцки руководительки Мария Барна и Кристина Тодорович. Проби ше будзе отримовац у просторийох Дружтва, два раз до тижня, стреду на 18 годзин и нєдзелю на 17 годзин, а тирвац буду медзи 45 до 60 минути.

Заинтересовани родичи ище вше можу приявиц дзеци до ґрупи.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Нєшка промоциї руских виданьох на Сайму кнїжкох

Ище на ютре отворени конкурс за „Ружову заградку...

Нови академски рок почнє 3. новембра

У новим „Руским слове”

У Добри вечар, Войводино