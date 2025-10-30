ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” у Дюрдьове, вчера, стреду 29. октобра, отримана перша проба наймладшей фолклорней ґрупи.

У ґрупи єст двацецеро дзеци, седем хлапцi и тринац дзивчата, од три до пейц роки.

Проби буду водзиц уметнїцки руководительки Мария Барна и Кристина Тодорович. Проби ше будзе отримовац у просторийох Дружтва, два раз до тижня, стреду на 18 годзин и нєдзелю на 17 годзин, а тирвац буду медзи 45 до 60 минути.

Заинтересовани родичи ище вше можу приявиц дзеци до ґрупи.