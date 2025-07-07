Отримана перша схадзка о Руским християнским календаре за 2026. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре пияток, 4. юлия, була догварка о Руским християнским календаре за 2026. рок.

На схадзки бул керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта, директор НВУ ,,Руске слово” Борис Варґа, Мария Стрибер, Олена Папуґа и одвичательни редактор Календара Иван Сабадош. Бешедоване о часци Календара хтора будзе пошвецена духовним темом.

После догварки шлїдзи наявйованє темох новинарох и священїкох, а Руски християнски календар за 2026. рок би требал висц медзи 25. новембром и 2. децембром 2025. року.