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Отримана перша схадзка о Руским християнским календаре за 2026. рок

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 19 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. о. Миколая у Руским Керестуре пияток, 4. юлия, була догварка о Руским християнским календаре за 2026. рок.

На схадзки бул керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта, директор НВУ ,,Руске слово” Борис Варґа, Мария Стрибер, Олена Папуґа и одвичательни редактор Календара Иван Сабадош. Бешедоване о часци Календара хтора будзе пошвецена духовним темом.

После догварки шлїдзи наявйованє темох новинарох и священїкох, а Руски християнски календар за 2026. рок би требал висц медзи 25. новембром и 2. децембром 2025. року.

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