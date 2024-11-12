КултураРутенпресТексти

Отримана Подобова колония у Дюрдьове

автор Л. Вереш, Фото: Я. Тодорович
автор Л. Вереш, Фото: Я. Тодорович 4 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове прешлого викенду отримана 22. Подобова колония Месней заєднїци Дюрдьов.

На колониї, хтора ма длугоку традицию, того року участвовали тринацецеро маляре зоз Дюрдьова, Нового Саду, Ґосподїнцох, Темерину и зоз Шайкашу. Як орґанизаторе визначели, на колониї участвовали школовани уметнїки зоз штреднїм, або високим уметнїцким образованьом, а водзело ше рахунка же би векшина учашнїкох були зоз Дюрдьова, лєбо же су ту народзени.

Колония тирвала три днї, а кажди уметнїк намальовал по єден малюнок. Стил бул шлєбодни, кажде могол виберац тему и зоз яку технїку намалює свой малюнок.

Колонию, хтора почала пияток 8. новембра, орґанизовал Орґанизацийни одбор Подобовей колониї Месней заєднїци Дюрдьов и Месна заєднїца Дюрдьов, а потримали ю Општина Жабель, Основна школа ,,Йован Йованович Змай” и приватни фирми.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Коцурска чутка будзе 23. и 24. новембра

Преславени Дзень општини Жабель

Додзелєни два Новемберски награди и три подзекованя

Визитация ґенералней настоятельки ш. Софиї Лебедович

Почала Дзевятнїца до блаженей Йосафати