Отримана Подобова колония у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове прешлого викенду отримана 22. Подобова колония Месней заєднїци Дюрдьов.

На колониї, хтора ма длугоку традицию, того року участвовали тринацецеро маляре зоз Дюрдьова, Нового Саду, Ґосподїнцох, Темерину и зоз Шайкашу. Як орґанизаторе визначели, на колониї участвовали школовани уметнїки зоз штреднїм, або високим уметнїцким образованьом, а водзело ше рахунка же би векшина учашнїкох були зоз Дюрдьова, лєбо же су ту народзени.

Колония тирвала три днї, а кажди уметнїк намальовал по єден малюнок. Стил бул шлєбодни, кажде могол виберац тему и зоз яку технїку намалює свой малюнок.

Колонию, хтора почала пияток 8. новембра, орґанизовал Орґанизацийни одбор Подобовей колониї Месней заєднїци Дюрдьов и Месна заєднїца Дюрдьов, а потримали ю Општина Жабель, Основна школа ,,Йован Йованович Змай” и приватни фирми.