ҐОСПОДЇНЦИ – У голу Основней школи Жарко Зренянин у Ґосподїнцох, того викенду, всоботу и внєдзелю, 26. и 27. юлия, отримана 21. Подобова колония Стретнуце у Боднарова у орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу.

Того року у рамикох Подобовей колониї означени 120 роки од народзеня подобового уметнїка и скулптора Стевана Боднарова (1905–1993) котри народзени у Ґосподїнцох, як и ище шейсц рочнїци; 80 роки од народзеня подобового творителя, маляра Боривоя Андреєвича, подобовей творительки Марияни Ґреґл Бикар и подобовей творительки и поетеси Серафини Макаї, 70 роки од народзеня малярки и керамичарки Андєлки Марканович и подобовей творительки Весни Марич, як и 40 роки од народзеня академскей уметнїци и керамичарки, скулпторки Даници Бичанич.

Вчера пополадню, шицким учашнїком на Колониї уручени Подзекованя, после чого наступел Йовґен Надь котри грал на ґитари и шпивал.

У голу Школи, док тирвала Колония були виложени роботи зоз 20. Колониї Стретнуце у Боднарова, котра отримана прешлого року на истим месце.

Точорочна, 24. дзецинска колония, як за тераз заплановане будзе у першим полрочю 2025/2026. школского року у школи у Господїнцох.

21. Подобову колонию Стретнуце у Боднарова финансийно потримали Општина Жабель, Национални совит Рускей националней меншини и спонзоре.