Отримана Подобова колония у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи ,,Йован Йованович Змай” у Дюрдьове прешлого викенду отримана Подобова колония Месней заєднїци Дюрдьов.

На колониї, хтора ма длугоку традицию, того року участвовали дзевецеро маляре зоз Дюрдьова, а госци пришли зоз Нового Саду, Ґосподїнцох, Темерину и зоз Шайкашу. Як орґанизаторе визначели, на колониї участвовали школовани уметнїки зоз штреднїм, або високим уметнїцким образованьом, а водзело ше рахунка же би векшина учашнїкох були зоз Дюрдьова.

Гоч ше у рамикох Подобовей колониї Месней зєднїци Дюрдьов нє отримує подобова колония за дзеци, уж традицийно уметнїки хтори участвую приводза свойо дзеци або унучата хтори малюю на паперу зоз водовима фарбами або темперами на розлични теми.

Колония тирвала три днї, а кажди уметнїк намальовал по єден малюнок. Стил бул шлєбодни, кажде могол виберац тему и технїку з хтору намалює свой малюнок. Векшина похасновала акрилни фарби.

Колонию, хтора почала пияток 18. авґуста, орґанизовал Орґанизацийни одбор Подобовей колониї Месней заєднїци Дюрдьов и Месна заєднїца Дюрдьов, а потримали ю Општина Жабель, Основна школа ,,Йован Йованович Змай”, предавальня ,,Персу”, ресторан ,,Шечеру”, МДМ-Транс и Душко Михелц.