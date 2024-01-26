Отримана порядна и шветочна схадзка Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Совиту Месней заєднїци, єдногласно прилапени Финансийни план Месней заєднїци (МЗ) за 2024. рок и План явних набавкох тиж за чечуци рок, а отримана и шветочна схадзка зоз представителями 17 валалских здруженьох и институцийох.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр хтори на початку представел Финансийни план, и визначел же буджет за тот рок виноши 4.503.000 динари. Попри стандардних трошкох Месней заєднїци, єй средства предвидзени и за рижни активносци, помоц валалским здруженьом, манифестацийом, и гражданом у потреби за хтори МЗ ма инґеренциї.

По схадзки Совиту, шлїдзела традицийна шветочна схадзка зоз представителями валалских здруженьох и институцийох, хтори кратко представели свойо активносци и успихи у прешлим року, як и плани за наступни рок. Бешедоване и о проблемох зоз хторима ше здруженя зочую, та як найчастейши проблем визначени нєдостаток средствох за нормалне функционованє здруженя, а тиж и нєзаинтересованосц нових, младих членох хтори би ше уключовали до здруженьох и предлужели їх роботу. А кед ше нє найдзе адекватне ришенє, як гварене на схадзки, дзепоєдним здруженьом ше предвидзує гашенє.

На концу, тото цо визначене як найважнєйше, то добре сотруднїцтво, медзисобна помоц и потримовка, цо будзе приоритет и надалєй.