Отримана порядна Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове вчера, 29. януара отримана порядна Рочна скупшина Дружтва.

У звиту о роботи за 2022. рок визначене же у Дружтве на початку рока 8. януара отримани Крачун у Матки. После рока павзи бул орґанизовани „Бал широких сукньох” и традицийни Осмомарцовски концерт. Рочни концерт Дружтва бул 24. априла, а Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” отримани 20. авґуста. Прешлого року бул отримани и концерт Дзивоцкей шпивацкей ґрупи з нагоди 10-рочнїци од снованя.

Зоз роботу ознова почала и драмска секция у Дружтве и вони порихтали представу ,,Меркуй, жени!” од Андрея Курейчика, а руководитель тей секциї Янко Лендєр. Премиєрно представа виведзена 10. юлия, а одбавена є и у Кули, Новим Садзе и Руским Керестуре. Фолклорна, музична и шпивацка секция участвовали на шицких наших фестивалох и манифестацийох, а мали наступи и у иножемстве.

У Дружтве робели пейц секциї: фолклорна, шпивацка, рецитаторска, драмска и музична. Финансийни средства достати од Општини Жабель, Националного совиту Руснацох, Покраїнскей влади, Заводу за културу войводянских Руснацох, Роботного цела за младих и Маринка Дудаша и Моники Брукнер.

План роботи за 2023. рок предвидзує же би ше предлужело робиц зоз аматерами по секцийох – у фолклорней, рецитаторскей, музичней и у шпивацкей секциї, алє и же би ше уключовало до роботи шицких хтори почитую нашо народне облєчиво, писню, танєц, бешеду и обичаї.

У тогорочним плану и же би ше отримовало вязи зоз другима дружтвами у жеми и иножемстве. Дружтво ше и того року будзе финансовац прейґ проєктох и дзекуюци донатором, а обчекує ше же трошки буду як и прешлих рокох.