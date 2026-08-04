Отримана позарядова схадзка УО НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – На позарядовей 102. схадзки Управного одбору НВУ „Руске слово”, отриманей у просторийох Установи пондзелок, 3. авґуста принєшена Одлука о понїщованю Явней оглашки за вибор директора НВУ „Руске слово”, хтора 24. юлия обявена у новинох „Руске слово” число 30 и на сайту www.ruskeslovo.com. На истей схадзки принєшена Одлука о розписованю новей Явней оглашки за вибор директора НВУ „Руске слово”, хтора будзе обявена 7. авґуста у новинох „Руске слово” число 32 и на сайту НВУ „Руске слово”.

Члени УО принєсли Одлуку о понїщованю Явней оглашки за вибор директора НВУ „Руске слово”, хтора обявена 24. юлия, понеже заключене же текст Явней оглашки хтори обявени на сайту нє бул идентични зоз текстом яки обявени у новинох. Одлука о понїщованю Явней оглашки принєшена пре правну сиґурносц НВУ „Руске слово” и пре єднаки можлївосци кандидатох за директора.

Потим менована и Комисия за отверанє приявох зоз документацию, хтори сцигню на Явну оглашку за вибор директора НВУ „Руске слово”, а у Комисиї буду: Таня Салонтаї, Татяна Чулум и Блажена Хома-Цветкович.

Присуствовали осем од дзевец члени УО, а схадзку водзела предсидателька Златица Няради.