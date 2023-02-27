Отримана презентация фуяри

ШИД – У Руским доме всоботу пополадню отримана нєзвичайна роботня на хторей презентовани инструмент фуяра, алє и други активносци зоз школярами хтори уча руски язик з елеменатми националней култури як виборни предмет зоз Шиду, Беркасова, Бикичу и Бачинцох и виронаучни дзеци зоз Шиду, Беркасова и Бикичу.

Перше означени Медзинародни дзень мацеринского язика зоз рецитациями Антониї Рац з Бачинцох, Николи Югаза зоз Шиду, школярох трецей класи як и Стефана Ркмана и Йовани Петрович зоз Шиду, школярох шестей класи, хтори буду участвовац на Општинскей смотри рецитатор на пондзелок и вовторок, а порихтала их наставнїца Наташа Еделински Миколка.

Потим Сашо Палєнкаш зоз Руского Керестура представел инструмент фуяру и ище даєдни други инструменти и одграл вецей шпиванки на фуяри и ґитари, а и дзеци ше могли опробовац у граню на тих инструментох.

Школяре хтори жадали приявели ше до танєчней и драмскей секциї, а потим ше шицки вєдно послужели зоз пампушками, бо активносци отримани вочи початку Вельконоцного посту.

Скорей як почали спомнути активносци, парох беркасовски о. Владимир Еделински Миколка служел Службу Божу у церкви у Бикичу за виронаучни дзеци.