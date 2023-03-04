Отримана презентация Штреднєй полицийскей школи

ДЮРДЬОВ – У рамикох професийней ориєнтациї за школярох осмей класи, отримана презентация Штреднєй школи нукашнїх дїлох „Яков Ненадович” зоз Сримскей Каменїци.

Школяре могли дознац вецей о тим цо шицко мож научиц у тей школи и як випатра робота у полициї. Представителє школи мали интерактивну презентацию и сцерпезлїво любопитлївим школяром одвитовали на питаня.

Штредня школа нукашнїх дїлох „Яков Ненадович” у Сримскей Каменїци у януару того року достала статус школи од окремного интересу за Сербию. Зоз роботу почнє у школским 2023/2024. року и предлужи традицию штреднєй школи „Пане Дюкич”, хтора 2009. року трансформована до Центру за основну полицийску обуку у Сремској Каменици.