НОВИ САД – Пияток у Новим Садзе, у кнїжкарнї Булевар букс, отримана промоция кнїжки „Novosadski dnevnik izolacije: 66 autora o vanrednom stanju za vreme Covid-19 mart-maj 2020.”

Вєдно зоз Мултирадийом и Ґринфилд продукцию, совидаватель тей кнїжки и НВУ „Руске слово”, а на промоцї спред тих институцийох бешедовали новосадски новинаре Светлана Томов и Драґан Ґмизич, котри и редактор виданя и Борис Варґа.

Слово о виданю записох-блоґох 66 авторох, а котри настали и були обявйовани на сайту новосадского Мултирадия под час пандемиї и позарядового стану, а на промоциї ше зоз упечатками и читаньом текстох уключовали и авторе.

– „Руске слово” ту направело єден викрок ґу варошу дзе му шедзиско, спрам штредку у котрим жиєме и спрам єдней теми котра ґлобална и котра часц шицких нас. Виданє часц култури здогадованя на период котри нас шицких премнєл и мило ми же зме под новим брендом „Руске” направели тото цо зме и плановали. Направели зме антрополоґийну будову здогадованя на нашо, страхи, шмихи, бес, жалосц, на фрижидер котри ше тельо ту спомина и на любов и креативносц – под час корони – наведол Варґа.

Кнїжка по сербски вишла з нагоди цалорочних збуваньох „Нови Сад – престолнїца култури Европи”, а тема „култура здогадованя” одноши ше на креативнсц под час пандемиї, яка пременєла швет. Стредства за видаванє того виданя обезпечела Ґринфилд продукция, а сучасни прелом зробел Иґор Орсаґ.

Кнїжку пре огранїчене количество тиражу по цени од 700 дин мож купиц у шедзиску и администрациї НВУ „Руске слово” на адреси Футожска 2 у Новим Садзе (од 25. новембра на попусту 30% – 490 дин).

