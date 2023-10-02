Отримана промоция кнїжки о Фодбалскому клубу „Русинˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди преслави сто рокох од снованя Фодбалского клубу „Русинˮ, всоботу 30. септембра у Руским Керестуре отримана и промоция кнїжки под назву „100-рочнїца Фодбалского клубу „Русинˮ (1923–2023) – 13 секциї спортского дружтва у словох и фотоґрафийох” у виданю Туристичного здруженя Руски Керестур, Месней заєднїци Руски Керестур и Новинско-видавательней установи „Руске слово” Нови Сад.

На тот завод, кнїжку крадко представели найзаслуженши за єй публикованє – Йоаким Грубеня, редакторе Михайло Пашо и Александар Паланчанин, спред НВУ „Руске словоˮ др Борис Варґа и спред Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради, а промоциї присуствовали и предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и предсидатель Фодбалского клубу „Русинˮ Тихомир Медич.

У публикациї, попри фодбалского клубу представени и тринац секциї, як цо – хлопски и женски рукомет, гокей на трави и ляду, штреляцтво, ватерполо, конїцки клуб, столни тенис, бодибилдинґ, карате, риболов и атлетика.

Даскельо прикладнїки спомнутей кнїжки подзелєни присутним всоботу на промоциї кнїжки и вистави фотоґрафийох, а кнїжку ище вше мож купиц у НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, телефон 021/6613-697, потим у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї, на телефон 025/51-00383, або 025/703-311, як и прейґ колпортерох по наших местох.

Цена кнїжки 500 динари, а тоту, як и други кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 15. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.