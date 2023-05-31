Отримана промоция кнїжки „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая

НОВИ САД – У просторийох Видавательней хижи Прометей (Светозара Милетича 16), вчера вечар отримана промоция кнїжки гуморескох „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая.

Кнїжка гуморескох „Зоз поштаровей торби” вишла у совидавательстве ВХ Прометей, Нови Сад и КПД ДОК – Нови Сад, Нови Сад. Проф. др Михайло Фейса пречитал рецензию кнїжки, а Тамара Салаґ даскельо вибрани приповедки. Потим модератор др М. Фейса бешедовал зоз автором Дюром Салонтайом о його длугорочней поштарскей роботи у Коцуре.

Присутна була и Миряна Бауцал, лауреатку за карикатуру Коцурскей чутки 2022, хтора намальовала илустрацию на рамику кнїжки и гварела же люби рисовац карикатури.

На промоциї, окрем найблїжшей авторовей фамелиї присутни були и Коцурци, хтори уж велї роки жию у Новим Садзе, алє нє забули же їх на одрастанє у тим валалє здогадує и тот длугорочни, весели коцурски поштар.