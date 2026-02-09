Отримана промоция кнїжкох у коцурскей Библиотеки

КОЦУР – Заєднїцка схадзка двох месних одборох, МО Коцур Рускей матки и МО Коцур Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад, отримана всоботу пополадню, 7. фебруара, у Оддзелєню Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре, як и промоция нових кнїжкох хтори обявени у совидавательстве Рускей матки и КПД ДОК – Нови Сад.

Присутних привитал проф. др Михайло Фейса зоз пригоднима словами, а з тей нагоди представени двоязични зборнїк писньох за дзеци „Єднаки зме (Једнаки смо)” Милана Добровольского Ранчера и перши том науковей моноґрафиї „Синхрония и дияхрония руского язика” проф. др Михайла Фейси и маст. Наташи Перкович.

Окрем авторох котри бешедовали о своїх дїлох и пречитали виривки, о кнїжкох бешедовали и рецензенти мр Гелена Медєши и проф. др Юлиян Рамач, як и др Фейса. Кажди нащивитель того дня достал на дарунок по прикладнїк промовованих кнїжкох.

По законченю промоциї, бешедоване и о других темох и планох Рускей матки и КПД ДОК – НС, а визначене и означованя Дня св. Трифуна и св. Валентина котре будзе отримане шлїдуюцей соботи. Др Фейса поволал шицких же би присуствовали и на тей програми, и як гварел, уживали у вареней свадзебней капусти котра будзе послужена по єй законченю.