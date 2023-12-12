Отримана промоция кнїжкох у виданю Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре, у просторийох Рускей матки, отримана промоция двох єй найновших публикацийох: „Шмих нє грих” автора Владимира Дудаша Иванового и „Руски язик и ИСО-код” авторох проф. др Михайла Фейси и мср Славици Чельовски.

О кнїжки „Шмих нє грих”, хтора представя збирку 62-ох гумористичних приповедкох, попри автора, бешедовал и єй рецензент проф. др Михайло Фейса, док Силвия Маґоч пречитала даскельо приповедки, а потим проф. др Фейса представел и свою кнїжку „Руски язик и ИСО-код”.

Свою авторску кнїжку проф. др Фейса представел як социо-линґвистичну кнїжку у хторей зжати основни аспекти историї руского язика и описани на яки способ стандардизовани руски язик. Автор найвецей бешедовал о новим статусу и можлївосцами хтори руски язик здобул зоз доставаньом ИСО-коду.

Зоз кратку шпиванку промоцию збогацели и Катарина Штефанко и Валентина Горняк зоз Коцура, а по законченю, нащивителє обидва кнїжки достали задармо зоз подписами авторох.