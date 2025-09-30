Отримана промоция романа Звонка Сабола

ВЕРБАС – У Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше внєдзелю вечар, 28. септембра отримана промоция романа „Яблука на асфалту” автора Звонка Сабола.

Шицких нащивительох привитала Александра Лендєр Деянович и каждому подаровала яблуко, як символ и увод до того о чим ше будзе бешедовац того вечар. Вона була и модератор програми, котра почала зоз звучним записом виривку зоз представеного романа.

Окрем автора, о кнїжки бешедовал и академик Юлиян Тамаш, и вєдно публику упознали зоз романом „Яблука на асфалту”, котри перши Саболов роман написани на сербским язику.

Як визначене на промоциї, роман провадзи любовну приповедку Михайла и Андєли, адвоката и жени хтора прецерпела насилство, одгадуюци радосци и болї каждей хвильки емотивней вязи. През рижни цикави деталї роман бешедує о нє таким познатим швеце адвокатури и судства, и спокусох яки приноши потреба за правду.

Промоцию провадзели рижни бешеди и интересантни огляднуца вязани за тему романа. До розгварки ше уключели и поєдинци з публики котри за автора мали цикави питаня, а зоз нїм подзелєли и свойо упечатки.

На концу промоциї кажди нащивитель достал роман на дарунок котри сам автор подписал, а потим у просторийох вербаского Дружтва предлужене друженє присутних у розгваркох и чераню упечаткох о новим роману Звонка Сабола.