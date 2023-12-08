Отримана промоция „Ружовей заградки 2024”

НОВИ САД – Промоция Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024” явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини отримана у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, 7. децембра, як пията и остатня у тим циклусу,

Промоцию водзела Саня Маркович, а о фестивалу, як настава и як ше го пририхтує, бешедовали орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки”. Заинтересованим поручене же ше им помогнє коло информованя о участвованю на Фестивалу, як правилно написац текст и музику за шпиванку за конкурс и на яки способ мож конкуровац.

Агнета Тимко Мудри наглашела же важне уключиц шицких хтори маю смисла за музику и текст, же би ше порушало и нових людзох на творчосц. По словох Татяни Колєсар Ґвоїч, маме добри и практично шицки условия за таке анґажованє, хтори чкода нє вихасновац, з оглядом же маме и музично школовани особи.

Длугорочни орґанизатор фестивала Златица Няради акцентовала же вон муши жиц, гоч як чежко витвориц го. Мирослава Даждиу поручела же єст сотруднїкох и заєднїцки ше твори, алє вше єст и простору за нових людзох и идеї.

Саня Дивлякович, хтора на „Заградки” шпива вецей як 20 роки, гварела же буц часц того фестивалу вельо значи и вельо ше научи, цо важне окреме за младших. Же то красни и поучни искуства, з вельо друженя, поручел и Йовґен Надь.

Ирина Папуґа обрацела увагу на тото же треба популаризовац руски язик и же треба похвалїц красни тексти на хтори ше компонує музику, цо остава у нашим скарбу, на високим уровню.

У музичней часци шпивали Саня Дивлякович и Михаил Рамач, хтори и грал на ґитари, а шпиванє спонтано прилапели и шицки други.