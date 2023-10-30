Отримана промоция „Ружовей заградки 2024” у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” вчера вечар отримана штварта промоци Фестивалу новей рускей шпиванки „Ружова заградка 2024”, Явней медийскей установи Радио-телевизиї Войводини.

На промоциї, модераторка була Саня Маркович, бешедовало ше о тим як фестивал настава и як ше го пририхтує, о чим бешедовали орґанизаторе и длугорочни учашнїки „Ружовей заградки”, Агнета Тимко Мудри, Златица Няради, Мирослава Даждиу, Саня Дивлякович и Михаил Рамач.

Промоция була интерактивна и дорушело ше велї питаня вязани за тот фестивал. На концу госци з РТВ Войводини поволали шицких творительох зоз Дюрдьова, як композиторох и текстописательох, та и интерпретаторох же би потримали „Ружову заградку” и одволали ше на конкурс, а у тим понукли и евентуалну професийну помоц.