Отримана промоция Шантового романа „Златно звонце”

ВЕРБАС – У библиотеки „Данило Киш” у Вербаше, штварток, 4. априла, з початком на 18 годзин, отримана промоция романа „Златно звонце” Миколи Шанти, хтори обявели у сотруднїцтве београдски видаватель „Архипелаґ” и НВУ „Руске слово”.

Промоцию отворел и Шантову видавательну творчосц представел писатель, главни и одвичательни редактор Часописа за литературу, уметносц и културу „Траг” и представнїк вербаскей библиотеки Бранислав Зубович.

О кнїжки бешедовали и одвичательни редактор и директор Архипелаґа Ґойко Божович, др Радмила Ґикич Петрович, Ирина Гарди Ковачевич и автор.

Бешедуюци о Шантовому роману „Златно звонце” писателька др Радмила Ґикич Петрович наявела и же пошвидко у часопису „Поля” будзе обявени текст о вкупней Шантовей литературней творчосци.

Одвичательни редактор и директор Архипелаґа Ґойко Божович, хтори и рецензент кнїжки гварел же роман „Златно звонце” важни и по тим же обнавя улогу, вредносц и смисел бешеди, диялоґа и кед героє романа маю рижни становиска и же то уствари драга ґу їх медзисобним розуменю.

Божович гварел же роман „Златно звонце” роман о приятельству, о смислу приятельства, хторе през роман прераста до любови, а вец до медзисобного розуменя и розуменя швета, малих и вельких темох.

Писателька и рецензентка кнїжки Ирина Гарди Ковачевич гварела же кнїжка добра, пасмовита, понука текст за роздумованє и превипитує велї теми, любов, щесце, приятельство, шветову ситуацию, людску историю, пише о тим як похопйовац свой живот ту, на тим месце, одредзени з ґеополитичнима алє и социялнима и дружтвенима рушанями.

Промоция отримана у присустве численей публики.

Автор Микола Шанта подзековал бешеднїком и пречитал виривок з кнїжки. У вияви новинаром после промоциї гварел же роби на новим роману „Митарство” (по сербски „Чистилиште”).

Роман „Златно звонце”, Шантов треци роман, после вецей кнїжкох поезиї и есейох. Перши, „Папуча страцена у Львове” обявени 2012. року у Руским слове, по руски, други роман „Панонска неман” написани по сербски обявел новосадски Дневник 2017. року, преложени є и на українски язик (преложел го познати українски писатель и прекладач Андрий Люпка) и обявени є у Львове, 2021. року при видавачови „Априори”. Влонї ше познати београдски видавач „Архипелаґ” заинтересовал за Шантов роман „Златно звонце” и обявел го вєдно зоз НВУ „Руске слово”.