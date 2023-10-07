Отримана промоция сликовнїци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” (фото)

КОЦУР – Промоция сликовнїци за дзеци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” Наташи Еделински Миколка, за хтору илустрациї поробела Ивана Бучко, отримана вчера, 6. октобра, у Предшколскей установи „Бошко Буха”, оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре.

Дзецом зоз ґенерацийно и язично мишаней руско-сербскей ґрупи сликовнїцу представели авторка Наташа Еделински Миколка и редакторка сликовнїци Мая Зазуляк Гарди, a потим оводарцом до класи подаровани даскельо дзецински кнїжки у виданю НВУ „Руске слово”.

То була треца промоция тей сликовнїци, хтора вишла у новембру прешлого року як осма кнїжка у едициї „Заградка” НВУ „Руске слово”, а нєодлуга будзе представена дзецом и на културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Тиж так, у пририхтованю и видео за сликовнїцу, хтори до конца того мешаца годно патриц на Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci.

Остатню верзию електронского Каталоґа кнїжкох „Руского слова” (обновена 29. септембра 2023) у ПДФ формату можеце зняц на тим линку.