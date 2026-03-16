Отримана роботна акция на беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 14. марца на беґелю, точнєйше од моста по базен, отримана роботна акция хтору орґанизовало Здруженє спортских рибарох „Коляк”.

Понеже у валалє тирваю роботи на асфалтованю драгох, шицок зрипани асфалт одвежени на беґель, одкаль ше го зоз тракторами навожело на горнї бент коло беґелю, у длужини коло 800 метери. У акциї участвовали члени ЗСР „Коляк”, ДОД Руски Керестур и числени волонтере. Од механїзациї були два баґери и 7 трактори зоз киперками.

Як поручел предсидатель керестурских рибарох Мирко Фекете, акция була удатна, а нова драга нє лєм же будзе безпечнєйша, алє є и часц векшого проєкту, понеже у наиходзацим периодзе плановане же би ше на истим месце поставело и лавочки и нове ошвиценє, же би простор бул вигодни за шпацир и уживанє у природи.

По законченей роботи, за шицких учашнїкох у лєтнїковцу Здруженя порихтане ошвиженє и пражена риба, цо обезпечели поднїмателє, спонзоре зоз валалу.