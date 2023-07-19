ШИД – У сали Скупштини општини Шид вчера отримана роботня на тему запровадзованя мирох популацийней политики на локалним уровню.

Теми роботнї були финансийна потримовка фамелийом з дзецми, присподобйованє мирох популацийней политики локалним обставином и условийом, як и представянє мирох Влади Сербиї.

Роботня була наменєна представнїком локалней самоуправи, социялней роботи, представнїком воспитно-образовних установох и родичом.

Роботню потримало Министерство за старанє о фамелиї у сотруднїцтве зоз Здруженьом „Инклузия нєшка“.