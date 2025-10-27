Отримана роботня „Вибиванє и вишиванє”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу, 25. октобра, на 11 годзин, Здруженє гражданох СОФИА зоз Нового Саду, отримaло першу роботню под назву Вибиванє и вишиванє.

Роботню водзела Наташа Макаї Мудрох котра прешла едукацию за тоти стари схопносци, а на роботнї присуствовали жени и дзивки рижних ґенерацийох, котри ше учели, або здогадли, як ше вибивало на платну и вишивало зоз технїку полнєня.

Тот проєкт Здруженя СОФИА потримує и финансує Завод за културу войводянских Руснацох прейґ конкурсу хтори розписал за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї.

По словох єдного зоз сновательох Здруженя СОФИА, Елемира Джуджара, плановане же би ище даскельо роботнї були отримани у новембру и децембру, а кед же останє средства и будзе заинтересованих, годни буц отримани и у даєдним другим руским штредку.