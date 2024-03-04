ШИД – У Руским доме всоботу отримана Рочна скупштина КПД „Дюра Киш“ на хторей принєшени вецей значни одлуки за роботу дружтва.

Скупштина прилапела звити о роботи дружтва за прешли рок як и финансийни звит за прешли рок, хтори поднєсол предсидатель дружтва Златко Манько з констатацию же у прешлим року було надосц активносци у роботи секцийох и дружтва, а тиж достати и значни финансийни средства з вецей уровньох хтори потрошени на обнову Руского дома, набавку опреми як и роботу секцийох, орґанизованє програмох, одход на госцованя на фестивали и манифестациї як и чечуци потреби.

Скупштина прилапела и звит Надпатраюцого одбору и звит о стану средствох, а одлучене же би членарина була 500 динари, а хто жада може заплациц и вецей.

Додзелєни и подзекованя за окремне доприношенє роботи дружтва членом Старшей шпивацкей ґрупи и оркестру за 10 роки роботи у терашнїм составе як и другим заслужним членом дружтва.